Число заболевших коронавирусом в ЯНАО на 14 августа 2020 года увеличилось на 87 человек Фото: pixabay.com

Мы собрали последние данные о числе заболевших коронавирусом на Ямале на 14 августа 2020 года. По данным оперативного штаба ЯНАО, за минувшие стуки диагноз подтвердился еще у 87 человек. В результате всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 12 346 заражений.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

За сутки выявлено 24 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов и 63 в населенных пунктах ЯНАО: в Новом Уренгое – 24, Ноябрьске – 13, Лабытнанги – 6, Тарко-Сале – 5, Губкинском – 4, Надыме – 4, Салехарде – 3, с. Яр-Сале – 2, Муравленко – 1, п. Уренгой – 1.

Из общего числа болеющих госпитализировано с подтвержденным диагнозом 335 пациентов. 11– в тяжелом состоянии, 1 – в крайне тяжелом, 6 пациентов – на ИВЛ.

К этому дню выздоровели за весь период пандемии 11 388 человек, 108 – за минувшие сутки. В 15 лабораториях провели 4635 тестов (за весь период – 424 296).