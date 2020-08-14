В Салехарде возобновили работу торговые залы Фото: Администрация Салехарда

В рамках второго этапа снятия ограничений в Салехарде возобновляется работа магазинов с площадью до 800 квадратных метров, также разрешается проведение ярмарок. Чтобы начать работу торговые центры должны уведомить Управление Роспотребнадзора по ЯНАО.

Владельцы магазинов должны сообщить график работы и количество привлечённых сотрудников, обеспеченность работников средствами индивидуальной защиты и антисептиками. Торговые площади должны быть готовы к приему посетителей.

Наличие отдельного наружного входа в магазин – обязательно. Число посетителей, которые могут одновременно находиться в торговом зале, - не более одного человека на четыре квадратных метра. Во всех торговых центрах города необходимые условия деятельности соблюдены.

Сотрудники администрации проводят регулярные рейды для проверки соблюдения масочного режима сотрудниками торговых помещений, на наличие разметки дистанции в магазинах и дезинфицирующих средств для клиентов, журнала уборки помещений. При выявлении нарушений с предпринимателями проводят профилактические беседы о соблюдении дополнительных мер в период режима повышенной готовности, сообщили в администрации города.