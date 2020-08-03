Найденного на Ямале мамонта хотят назвать Тадибе

Больше недели раскопок после уникальной находки на Ямале - и вот скелет мамонта разложен в полный рост на полу в главном музее региона. По предварительным данным, это особь мужского пола 15 лет, в высоту приблизительно 3 метра. Хорошо сохранились кости, есть и жировые ткани, связки, шерсть. Лишь две кости имеют небольшие повреждения, нанесённые хищниками в древности.

Фото: МВК имени И.С.Шемановского

Все останки мамонта, собранные на озере Печевалавато, которое расположено в 25 км от поселка Сеяха Ямальского района, доставлены на хранение в фонды МВК им. И.С. Шемановского. Началась работа по составлению программы научных исследований находки. В ближайшие месяцы скелетом займутся ямальские реставраторы.

Фото: yanao.ru

Находку предложено назвать «Мамонтом Тадибе» - по фамилии семьи оленеводов, обнаруживших останки древнего животного в конце июля 2020 года. Кстати, Константин Тадибе, а также его отец Александр и брат Яков присоединись к экспедиции, которая работала на площади более 80 кв. м с 27 по 31 июля с останками мамонта. Ученые, специалисты и эксперты Научного центра изучения Арктики, МВК им. И.С. Шемановского» и Института экологии растений и животных УрО РАН из Екатеринбурга поднимали из озера фрагменты животного.

Фото: yanao.ru

В рамках экспедиции удалось собрать череп мамонта, большую часть позвоночника, ребра, тазовые кости, трубчатые кости конечностей, части кистей, стоп, фрагменты кожи и копролит, всего 80 % элементов скелета животного.

Эксперты считают, что труп мамонта ещё в древности вывалился из берегового обрыва и был замыт водами озера. Ученые также на месте собрали необходимые образцы для дальнейшей реконструкции природных условий в период обитания и гибели мамонта.

Фото: МВК имени И.С.Шемановского

Ямальские ученые надеются, что совсем скоро древний Тадибе займёт достойное место на выставке «Время мамонтов». Напомним, что это не первый мамонт, найденный на Ямале. Самые известные находки были сделаны в Ямальском районе в 1988 и 2007 годах – мамонтята Маша и Люба.