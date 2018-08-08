Ямальский мамонтенок Люба, покорив Австралию, вернулся в Салехард

СЕГОДНЯ 11:51 2018-08-08T12:04:02+03:00

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Мамонтенок Люба, уникальный экспонат музейно-выставочного комплекса имени И. Шемановского, вернулся на родину после гастролей в Австралию.

В одном из музеев Сиднея Люба стала центральной фигурой на выставке «Мамонты: гиганты Ледникового периода». Экспозиция начала работу 16 ноября, и до конца июля ее увидели около 171 тысячи человек.

- Выставка поразила австралийцев на столько, что ее пришлось продлить на 2 месяца, - рассказала «Комсомольской правде – Ямал» старший научный сотрудник Музейно-выставочный комплекс им.Шемановского Галина Карзанова.

Среди множества костных скелетов и муляжей Люба была единственной мумией - это большая редкость. И австралийская публика это оценила. Напомним, она по-прежнему самая сохранившаяся и симпатичная из подобных находок в мире. У нее не хватает лишь копытец.

Мамонтёнок Люба, которой около 42 000 лет, в последние дни жизни не страдала от истощения, в отличие от мамонтёнка Димы, найденного в верховьях реки Колымы в 1977 г. Она была довольно упитана и даже имела жировой горб.

У ямальского мамонтёнка сохранился целиком хобот. А у мамонтёнка Маши, найденной в 1988 г. на полуострове Ямал, хобот утрачен полностью, повреждены некоторые участки тела.

У ученых есть версия, что сохранили такое ее состояние условия вечной мерзлоты и молочно-кислые бактерии. Вероятнее всего, детеныш мамонта провалился под лед и захлебнулся, Люба попала в иловые отложения.

Нашел мумию в 2007 году ямальский оленевод Юрий Худи mvk.yanao.ru

Нашел мумию в 2007 году ямальский оленевод Юрий Худи, который назвал находку в честь своей жены. Ученые возражать не стали.

Мамонтенка называют самым путешествующим экспонатом МВК. Мумия побывала уже в США, Канаде, Японии, Гонконге и Великобритании, а также в российских городах.

Во время ее поездок место в главном ямальском музее не пустует. Его занимает муляж – точная копия реальной Любы.