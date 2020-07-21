На Ямале нашли останки древнего мамонта

В Ямальском районе местные жители нашли останки мамонта. Фрагменты скелета с мягкими тканями вымершего животного лежали на берегу озера Печевалавато в окрестностях села Сеяха. Голова, ребра, а также фрагменты ступней, мяса и шкуры. По предварительным данным, это молодая особь, говорят ученые. Возраст находки предстоит определить экспертам после ряда исследований.

Фото: arctic.yanao.ru

Об находке учёным сообщил глава села Станислав Вануйто. В Сеяху уже завтра, 22 июля, для исследования останков отправятся ученые. Экспедицию сотрудников окружного музейно-выставочного комплекса им. И.С. Шемановского возглавят археологи Научного центра изучения Арктики Андрей и Александр Гусевы. Участники экспедиции исследуют найденные останки и соберут информацию о других возможных захоронениях гигантов Ледникового периода в этом районе.

Фото: arctic.yanao.ru

Ученые предполагают, что в иле озера могли сохраниться остальные части скелета мамонта. Как пояснил директор Научного центра изучения Арктики, кандидат технических наук Дмитрий Фролов, экспертам предстоит зафиксировать их местоположение для дальнейших исследований.

Фото: arctic.yanao.ru

Между тем, найденные останки мамонтовой фауны – нередкое явление на Ямале. Однако каждый раз открытие сопровождается большим научным интересом, так как помогает приоткрыть завесу тайны об экологии гигантов Ледникового периода и причинах их вымирания.

Самые известные находки были сделаны в Ямальском районе в 1988 и 2007 годах – мамонтята Маша и Люба. Богатейшая коллекция костных останков мамонтовой фауны собрана учёными на Гыданском полуострове.

Ямальский мамонтенок Люба Фото: mvk.yanao.ru

Самым уникальным и симпатичным считают мамонтенка Любу, которую знают во всём мире. Она "гастролировала" в Великобритании, Германии, Китае, США, Японии, Австралии.

Детеныш мамонт был найден также местными жителями в тундре, на берегу реки Юрибей. Несмотря на 42 тысячи лет, проведенные в вечной мерзлоте, его тело почти идеально сохранилось, за исключением волосяного покрова и копытец. Ученые определили, что мамонтенок погиб в возрасте одного месяца. Предполагается, что после того, как он утонул и задохнулся в глинистой массе, произошла консервация тела под действием лактобактерий.

По словам палеонтологов, пока это самая самая значимая находка за всю 300-летнюю историю изучения мамонтов.