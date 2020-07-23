2020-07-23T15:41:39+03:00
Наука

Ученые провели первое обследование останков мамонта, найденного на Ямале

Однако поднять удалось не все фрагменты, замеченные экспедицией
Анна Полякова
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Ученые провели первое обследование останков мамонта, найденного на Ямале Фото: yanao.ruУченые провели первое обследование останков мамонта, найденного на Ямале Фото: yanao.ru
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Ямальские ученые провели первое обследование останков мамонта, несколько дней назад в озере Печевалавато в 25 километрах от села Сеяха Ямальского района. Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Ямал», фрагменты скелета с мягкими тканями вымершего животного обнаружили тундровики.

Фото: yanao.ru

Фото: yanao.ru

Они подняли на поверхность часть черепа животного, нижние челюсти, несколько рёбер и фрагмент конечности (стопы) с сохранившимися сухожилиями. Однако после находки оставили в воде, чтобы избежать их пересыхания.

Фото: yanao.ru

Фото: yanao.ru

Специалисты окружных структур дополнительно извлекли ещё более десятка рёберных костей, фаланги, бедренную кость и другие фрагменты. Ученые предполагают, что здесь лежит полный скелет мамонта. Скорее всего, костные останки принадлежали взрослой особи. Все это поступит в МВК им.И.С. Шемановского, где подвергнется консервации и дальнейшему изучению.

Фото: yanao.ru

Фото: yanao.ru

Однако поднять удалось не все фрагменты, замеченные учеными. Как рассказал старший научный сотрудник сектора истории и археологии Научного центра изучения Арктики Андрей Гусев, на месте раскопок из грунта выступает часть массивной тазовой кости, извлечь которую участники экспедиции не смогли.

Фото: yanao.ru

Фото: yanao.ru

Ученые предполагают, что на большой глубине в иле залегает остальная часть скелета, для извлечения которой потребуется специальная техника и время.

Как рассказала заведующая отделом гуманитарных исследований МВК им. И.С. Шемановского Евгения Хозяинова, если не удастся ничего разглядеть, мы хотя бы поставим точку на карте, чтобы потом туда вернуться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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