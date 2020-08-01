Коронавирус на Ямале, последние новости на 2 августа 2020 года: в Салехарде заработает бассейн

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом на Ямале на 2 августа 2020 года.

В Центре культуры и спорта «Геолог» в Салехарде ведется подготовка к запуску бассейна. Открытие планируется на 5 августа. Частичное снятие ограничений коснулось и спортивных объектов.

В лесах на Ямале до 19 августа продлено ограничение пребывания граждан. Решение департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО принял в связи с действием в округе особого противопожарного режима и вероятностью возникновения возгораний.

За минувшие сутки на территории Ямало-Ненецкого автономного округа зафиксировано 111 новых случаев заболевания COVID-19. За весь период – 11 127. Выздоровели 273 человека, за весь период – 8 296.