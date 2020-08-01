На Ямале продлили ограничения пребывания граждан в лесах

1 Авг. 2020 2020-08-01T12:31:51+03:00

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В лесах на Ямале до 19 августа продлено ограничение пребывания граждан. Решение департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО принял в связи с действием в округе особого противопожарного режима и вероятностью возникновения возгораний.

Как напоминают в ведомстве, за нарушение этого постановления гражданам, а также организациям всех форм собственности грозит административная ответственность. Частным лицам могут быть присуждены штрафы в размере от одной до двух тысяч рублей, должностным лицам – от двух до пяти тысяч, а юридическим лицам – от двадцати до ста тысяч рублей.

Если жители обнаружат возгорание в лесных массивах, необходимо звонить на телефон Региональной диспетчерской службы лесного хозяйства: 8(34922) 5-28-27. Также граждане могут обратиться на прямую линию лесной охраны по номеру: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный).

Отметим также, что в этом сезоне на территории округа зарегистрирован 61 природный пожар, в том числе 48 – на землях лесного фонда. Из них 19 лесных пожаров, по предварительным данным, произошли по вине местного населения.

ИСТОЧНИК KP.RU