Коронавирус на Ямале, последние новости на 1 августа 2020 года: статистика идет на спад

Фото оперштаба ЯНАО

За минувшие сутки на территории в Ямало-Ненецкого автономного округа зафиксировано 111 новых случаев заболевания COVID-19. За весь период – 11 127.

Выздоровели 273 человека, за весь период – 8 296. 501 пациент госпитализирован с COVID-19 из общего числа болеющих. 15 пациентов из общего числа госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, 2 – в крайне тяжелом.

12 пациентов из общего числа тяжелых больных подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки умер один пациент. Всего в регионе от коронавируса умерло 78 человек.

В 15 лабораториях в течение суток проведено 4 376 тестов, за весь период – 377 964. За сутки выявлено 36 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период – 2 882. 75 новых случаев COVID-19 в населенных пунктах ЯНАО (за весь период – 8 245), сообщили в оперативном штабе ЯНАО.