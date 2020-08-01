2020-08-01T12:53:27+03:00
Общество

В Салехарде откроют бассейн для посетителей

Запуск спортивного объекта после снятия ограничений запланирован на 5 августа
Есен Абилькенов
Поделиться:
Фото: сайт администрации СалехардаФото: сайт администрации Салехарда
Изменить размер текста:

В Центре культуры и спорта «Геолог» ведется подготовительная работа к запуску бассейна. Открытие спортивного объекта городского значения планируется провести 5 августа.

Изменения о частичном снятии ограничений, которые были приняты в округе 28 июля и касались в том числе спортивных объектов, были внесены в постановление губернатора о введении режима повышенной готовности от 16 марта этого года.

В соответствии с нормами санитарной безопасности, бассейн будут пускать только совершеннолетних граждан численностью не более 10 человек в каждые 45 минут. Чтобы посещать спортивное заведение, необходимо будет предоставлять результаты медицинского обследования.

При себе нужно иметь банные и плавательные принадлежности. При посещении бассейна необходимо соблюдать все санитарные нормы. Подробную информацию можно получить по телефону 3-12-87.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24