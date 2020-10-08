Коренные жители Ямала попадут в список, содержащий сведения о всех малочисленных народах страны

Фото: Законодательное собрание ЯНАО, соцсеть "ВКонтакте"
Правительства России утвердило постановление, в котором прописаны правила ведения списка лиц, относящихся к коренным малочисленным народам РФ. Это позволит упростить оформление всех льгот, положенных данной категории граждан.
-Сведения из указанного списка будут использованы для обеспечения реализации экономических и социальных прав граждан, относящихся к коренным малочисленным народам, в случаях, предусмотренных законодательством России. Если человек включён в данный список, то уполномоченные органы не вправе будут требовать у него документы, содержащие сведения о национальности, они будут получены в рамках межведомственного взаимодействия, - рассказал председатель Комитета по развитию АПК и делам коренных малочисленных народов Севера Эдуард Яунгад.
Учёт граждан будет проводиться на основе сведений, представляемых в Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН).
Чтобы попасть в список, гражданам нужно обратиться в ФАДН и предоставить личные сведения о себе:
-информацию о дате и месте рождения;
- месте проживания;
- данные основного документа, удостоверяющего личность гражданина РФ;
- наименование коренного малочисленного народа;
- сведения о ведении или неведении традиционного образа жизни, об участии в общине, а также СНИЛС и ИНН (при наличии).
Подать сведения может и община, такую возможность предусмотрели для тех, кто живёт в отдалённых посёлках.
Список должен быть сформирован к 2022 году.