Коренные жители Ямала попадут в список, содержащий сведения о всех малочисленных народах страны

Фото: Законодательное собрание ЯНАО, соцсеть "ВКонтакте"

Правительства России утвердило постановление, в котором прописаны правила ведения списка лиц, относящихся к коренным малочисленным народам РФ. Это позволит упростить оформление всех льгот, положенных данной категории граждан.

-Сведения из указанного списка будут использованы для обеспечения реализации экономических и социальных прав граждан, относящихся к коренным малочисленным народам, в случаях, предусмотренных законодательством России. Если человек включён в данный список, то уполномоченные органы не вправе будут требовать у него документы, содержащие сведения о национальности, они будут получены в рамках межведомственного взаимодействия, - рассказал председатель Комитета по развитию АПК и делам коренных малочисленных народов Севера Эдуард Яунгад.

Учёт граждан будет проводиться на основе сведений, представляемых в Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН).

Чтобы попасть в список, гражданам нужно обратиться в ФАДН и предоставить личные сведения о себе:

-информацию о дате и месте рождения;

- месте проживания;

- данные основного документа, удостоверяющего личность гражданина РФ;

- наименование коренного малочисленного народа;

- сведения о ведении или неведении традиционного образа жизни, об участии в общине, а также СНИЛС и ИНН (при наличии).

Подать сведения может и община, такую возможность предусмотрели для тех, кто живёт в отдалённых посёлках.

Список должен быть сформирован к 2022 году.