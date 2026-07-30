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В Надыме на Дне города выступит группа «Дюна». Об этом свидетельствует афиша празднования, опубликованная мэрией.

Так, выступление группы пройдет 5 сентября в 21:00 на площади Юбилейная.

Кроме того, перед надымчанами выступят рок-группа «Шрамы», участники рок-клуба «Своя волна», кавер-исполнитель «Mariga», DJ Андрей Куят, вокальный бойз бэнд «Космос» и многие другие.

Напоминаем, что 4 сентября в Надыме состоится традиционный фестиваль бардовской песни «Зеленая сцена». Его участники исполнят песни в одной из трех номинаций: «Автор-исполнитель», «Исполнитель бардовской песни» и «Дуэт, ансамбль». Будет весело, музыкально и атмосферно.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что Надым станет следующим городом, где в августе пройдет шестой этап социальной кампании «Выигрыш не в скорости». Водителей, которые не нарушают правила, ждет денежное вознаграждение.

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