Надым готовится ко Дню города: жителей ждет фестиваль бардовской песни «Зеленая сцена»

Фото: администрация Надымского района

Надым готовится ко Дню города, который будет отмечать с 5 по 6 сентября. Как рассказали в администрации муниципалитета, во второй день пройдет уже традиционный фестиваль бардовской песни «Зеленая сцена». Он проходит с 2019 года и собирает всех ценителей авторской песни, живой музыки, поэзии и душевного общения.

Участники фестиваля исполнят песни в одной из трех номинаций: «Автор-исполнитель», «Исполнитель бардовской песни» и «Дуэт, ансамбль». Будет весело, музыкально и атмосферно.

Музыкальное событие пройдет 6 сентября в 17:00.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что Надым станет следующим городом, где в августе пройдет шестой этап социальной кампании «Выигрыш не в скорости». Водителей, которые не нарушают правила, ждет денежное вознаграждение.

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