Надым станет следующим городом, где пройдет шестой этап социальной кампании «Выигрыш не в скорости»

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Надым станет следующим городом, где в августе пройдет шестой этап социальной кампании «Выигрыш не в скорости». Водителей, которые не нарушают правила, ждет денежное вознаграждение, сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Система сама отберет претендентов - водителей, которые за целый год (перед началом акции) не допустили ни одного нарушения ПДД. А затем генератор случайных числе определить пять счастливчиков.

- Если вы соблюдаете скоростной режим и попадаете в объективы комплексов фотовидеофиксации, ваша кандидатура уходит в «базу претендентов». А дальше победителей определяет генератор случайных чисел, - прокомментировали в ведомстве.

Таким образом, стать участником акции можно автоматически - просто продолжайте ездить по правилам и помните, что безопасность сохраняет жизни.

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