В Салехарде ремонт инженерных сетей по улице Мира продлится до конца августа. Проезд может быть затруднен

Фото предоставлено КП

В Салехарде продолжается ремонт инженерных сетей, расположенных по улице Мира. Как рассказали в городской администрации, работы проходят вдоль тротуара, начиная от перекрестка улиц Чубынина - Мира и до перекрестка улиц Мира - Матросова.

Фото: администрация Салехарда

Фото: администрация Салехарда

Ремонт продлится с 15 июня по 31 августа. В этот период движение автомобилей может быть затруднено, а случае проведения работ непосредственно на дороге, проезд будет осуществляться по одной полосе.

- Просим жителей города учитывать эти изменения при планировании маршрутов и проявлять внимательность на дороге, - обратились в мэрии к землякам.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Салехарде отремонтируют два десятка детских и спортивных площадок.

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