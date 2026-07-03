В Салехарде отремонтируют два десятка детских и спортивных площадок

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде продолжается ремонт детских и спортивных площадок. На данный момент в порядок привели четырнадцать территорий, на очереди - еще пять, сообщили в городской администрации.

Мелкий ремонт выполняется в течение года. Повреждения фиксируются во время осмотра специалистами по просьбам горожан. Как правило, часть поломок связана с неаккуратным и неправильным использованием игрового оборудования.

- Обращаемся к родителям с просьбой проводить с детьми разъяснительные беседы о бережном отношении к общественному имуществу, о соблюдении правил пользования спортивными и игровыми площадками, - обратились в мэрии к землякам.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что предстоящим летом в Салехарде капитально отремонтируют пятнадцать многоквартирных домов.

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