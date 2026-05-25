В Салехарде на месяц частично перекрыли проезд по улице Мира

Фото предоставлено КП

В Салехарде с 25 мая по 20 июня частично перекрыли проезд по улице Мира. Причина этого - ремонт инженерных сетей, сообщили в городской администрации.

Согласно имеющимся схемам, работы пройдут вдоль тротуара, начиная от перекрестка улиц Чубынина - Мира и до перекрестка Мира - Матросова.

Фото: администрация Салехарда

Фото: администрация Салехарда

- Во время работы техники движение по данному участку может быть затруднено. А в случае проведения работ на дорожном полотне проезд будет открыт только по одной полосе, - прокомментировали в мэрии.

Жителей и гостей города просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов.

Напоминаем, что ранее в Салехарде на два месяца перекрыли участок проезда по улице Республики.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.