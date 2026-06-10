Ракетная опасность на Ямале миновала

Фото: официальная страница Ямала в соцсети «ВКонтакте»

На Ямале отменили ракетную опасность. Информация об этом появилась на официальной странице региона в соцсети «ВКонтакте».

«Отмена ракетной опасности на территории автономного округа», - говорится в сообщении.

В общей сложности угроза сохранялась полтора часа - с 8:30 до 10:00.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в регионе проходит набор добровольцев для охраны важных объектов от атак БПЛА. Для работающих граждан сумма выплаты составит 100 000 рублей (с сохранением места работы), а для неработающих - 150 000 рублей. Кроме того, предусмотрены бесплатные проезд к месту сборов и обратно, трехразовое питание, полное медицинское и материально-техническое обеспечение.

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