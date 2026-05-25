На Ямале начался набор добровольцев для охраны важных объектов от атак БПЛА

Фото: администрация Салехарда

На Ямале начался набор добровольцев в отряд БАРС «Ямал». Его основная задача - охрана критически важных объектов от атак БПЛА на территории региона, сообщили в администрации Салехарда.

Контракт могут заключить жители округа, пребывающие в запасе. Срок службы - три года.

Для работающих граждан сумма выплаты составит 100 000 рублей (с сохранением места работы), а для неработающих - 150 000 рублей. Кроме того, предусмотрены бесплатные проезд к месту сборов и обратно, трехразовое питание, полное медицинское и материально-техническое обеспечение.

- Резервист будет нести службу исключительно в пределах Ямала, без привлечения в другие регионы РФ и зону СВО, - подчеркивают в мэрии.

Для оформления контракта необходимо обратиться в военкомат Салехарда и Шурышкарского района.

Уточнить информацию можно по телефону горячей линии: 8 (34922) 4-06-23.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.