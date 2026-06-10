На Ямале объявлена ракетная опасность. Что делать?

Фото: официальная страница Ямала в соцсети «ВКонтакте»

На Ямале объявлена ракетная опасность. Соответствующая информация опубликована на официальной странице региона в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание: на Ямале и в соседних регионах объявлена ракетная опасность! Призываем всех сохранять спокойствие, оставаться в помещениях и держаться подальше от окон», - говорится в сообщении.

При возникновении чрезвычайной ситуации жителей просят незамедлительно звонить по номеру 112.

О том, как нужно действовать при угрозе ракетной опасности - в карточках.

Фото: официальная страница Ямала в соцсети «ВКонтакте»

Фото: официальная страница Ямала в соцсети «ВКонтакте»

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Салехарде детсадовцев и школьников научат действиям при угрозе атаки беспилотников. Чтобы ребята четко знали алгоритм действий, с ними проведут специальные тренировки.

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