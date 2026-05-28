В Тарко-Сале начался ремонт улицы Совхозная. Он пройдет в два этапа

Фото: Кирилл Трапезников

В Тарко-Сале начался ремонт улицы Совхозная. По словам главы муниципалитета Кирилла Трапезникова, рабочие полностью обновят проезжую часть и бортовой камень, сделают тротуары и проложат водоотводные лотки.

Ремонт пройдет в два этапа. Сначала в порядок приведут участок от улицы Республики до улицы Осенней, а затем подрядчик возьмется за участок от улицы Геофизиков до улицы Связной. На последнем изначально планируется обновить коммунальные сети.

На время ремонта движение по улице Совхозной перекрыто. Подъезд к жилым домам организован по временным схемам через соседние улицы и переулки.

- Понимаю, что ограничения создают определенные сложности, но без этого провести полноценный ремонт невозможно, - обратился к землякам Кирилл Трапезников.

