В Тарко-Сале на время закрыли улицу Совхозная. Причина этого - ремонт

В Тарко-Сале на время закрыли улицу Совхозная. Причина этого - ремонтные работы, сообщили в городской администрации.

В связи с этим изменились схемы подъезда к жилым домам:

- по улицам Осенняя, Хвойная, Солнечная, Слободскова, Белоусова, Казачья и Садовая - через улицу Озерная;

- по улице Геофизиков - через перекресток улиц Осенняя, Республики и Тарасова;

- по улице Рябиновая и к КОСам - через Кировский переулок;

- по улице Совхозной - через дом № 6 непосредственно по самой улице Совхозная.

Власти приносят жителям извинения за доставленные неудобства.

