В Муравленко ремонт улицы Нефтяников начнется позже установленного срока - с 15 мая. Причиной этого стала снежная буря, накрывшая город несколько дней назад, сообщили в администрации.

В этом году специалисты преобразят участок от улицы Российская до улицы 70 лет Октября. Завершить работы планируется в конце августа.

Напоминаем, что изначально дорогу должны были закрыть 12 мая, а с 15 мая - дорогу вдоль Паркового бульвара.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что летом в Муравленко преобразятся три дворовые территории - это 11 многоквартирных домов в Солнечном и Центральном микрорайонах. Рабочие приведут в порядок проезды и тротуары, добавят парковочные места, наладят водоотведение, позаботятся об озеленении и освещении. Кроме того, у подъездов появятся скамейки, а на фасадах домов - камеры видеонаблюдения.

