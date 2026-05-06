Летом в Муравленко преобразятся три дворовые территории. Это одиннадцать многоквартирных домов

Фото: Елена Молдован

Летом в Муравленко преобразятся три дворовые территории - это 11 многоквартирных домов в Солнечном и Центральном микрорайонах. Информацию об этом сообщила глава города Елена Молдован.

Рабочие приведут в порядок проезды и тротуары, добавят парковочные места, наладят водоотведение, позаботятся об озеленении и освещении. Кроме того, у подъездов появятся скамейки, а на фасадах домов установят камеры видеонаблюдения.

На время ремонта некоторые улицы закроют для проезда. Так, с 12 мая ремонт развернется на улице Нефтяников со стороны Российской, а с 15 мая - на участке вдоль Паркового бульвара со стороны Дружбы Народов. На это время остановки «Эврика» и «Аллея Зотова» работать не будут - садиться и выходить из автобусов придется на «Лесной аллее».

- Благодарю за понимание и терпение - поверьте, временные неудобства того стоят. Мы вместе делаем наш город комфортнее и уютнее для жизни, - обратилась к жителям Елена Молдован.

