За два дня в Новом Уренгое выпало 28 сантиметров снега. Спецслужбы работают круглосуточно

Фото: администрация Нового Уренгоя

Новый Уренгой продолжают расчищать от снега. Работа ведется в две смены, то есть круглосуточно, сообщили в городской администрации.

По данным метеостанции, с 10 по 11 мая выпало аномальное количество осадков - 9,3 мм, что равно 28 см снега (учитываем рыхлость снежинок).

В первую очередь очищаются основные городские магистрали, включая пешеходные переходы, развязки и перекрестки.

Что касается дворов, они очищаются согласно графикам. Власти напоминают, что снегоуборочная техника и рабочие справятся намного быстрее, если двор будет свободен от автомобилей.

Уточнить информацию можно в диспетчерской УГСК по номеру: 8 (922) 055 84-22.

Напоминаем, что 10 и 11 мая Ямал накрыла сильнейшая буря: порывы ветра достигали 30 метров в секунду и сопровождались снегопадом. Особенно досталось Ноябрьску, Муравленко, Губкинскому и Пуровскому району. Все коммунальные и экстренные службы перешли на усиленный режим работы, закрылись дороги и аэропорты, а цены на такси взлетели до небес.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.