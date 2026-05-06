Жители Лабытнанги спели в автобусе военные песни. Особенно громко и празднично звучала «Смуглянка»

Фото: администрация Приуральского района

Жители Лабытнанги спели в автобусе военные песни, а помогли им в этом артисты ГДК «30 лет Победы». Они превратили обычный транспорт в настоящую музыкальную «машину времени», сообщили в администрации Приуральского района.

Военные песни в автобусе - это патриотическая акция «Песни Победы», приуроченная к грядущему 9 Мая.

Пассажиры с удовольствием пели известные всем песни военных лет. Особенно громко и празднично звучала «Смуглянка».

- Эти песни делают нас роднее и заставляют наши сердца биться в унисон, - отметили в мэрии.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что Салехард отметит День Победы масштабным торжеством.

