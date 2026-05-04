Полевая кухня, концерты и акции пройдут в Салехарде в День Победы

Фото: администрация Салехарда

Салехард отметит День Победы масштабным торжеством. Праздничная программа развернется на нескольких площадках, главные - площадь у ЦКиС «Геолог», парк Победы, площадь у Ямальской филармонии и улица Матросова, сообщили в городской администрации.

«Вместе отпразднуем великий праздник - День Победы. В городе подготовлена большая праздничная программа: акции памяти, «Бессмертный полк», концерты, спортивные мероприятия, мастер-классы, полевая кухня, кинопоказы и вечерние патриотические акции», - говорится в сообщении.

Также в администрации отметили, что День Великой Победы объединяет все поколения, и призвали приходить на праздник всей семьей.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Губкинском установили новый рекорд России: более полутора тысяч жителей выстроились в слово «Победа». Участие в масштабной акции приняли горожане всех возрастов: те, кто лично слышал об ужасах войны от своих родных и те, кто знает о событиях далеких лет только со страниц учебников. Но не взирая на разницу в возрасте, все губкинцы оказались едины в одном - забывать подвиг предков нельзя!

