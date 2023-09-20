В Лабытнанги появился мурал в виде красочной книгами с закладками

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В Лабытнанги появился еще один мурал - красочная книгами с необычными закладками. Он находится на фасаде дома №53 по улице Первомайская, сообщила глава города Марина Трескова.

Трудились над созданием мурала художники Вячеслав Козилов из Невьянска и Андрей Катаев из Перми. Чтобы завершить работу, им понадобилось несколько дней.

- Уверена, вам понравилась работа художников, дополнивших в юбилейный год облик Лабытнанги, - обратилась к жителям градоначальница.

Напоминаем, что недавно художники разрисовали фасад дома №24 по улице Школьная. Теперь там красуется большой десантный корабль под названием «Ямал» - гордость Черноморского флота РФ.

Всего до конца года в муниципалитете появятся три новых мурала. Два - в Лабытнанги, они будут патриотической и семейной направленности, и еще один - в Харпе, посвященный теме туризма.