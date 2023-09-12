В Лабытнанги появился мурал с изображением десантного корабля «Ямал»

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В Лабытнанги появился еще один мурал - большой десантный корабль под названием «Ямал». Он находится на фасаде дома №24 по улице Школьная, сообщила глава города Марина Трескова.

- Большой десантный корабль - гордость Черноморского флота. Мощный, сильный, готовый к выполнению самых сложных боевых задач для защиты нашей Родины. За годы службы он прошел тысячи морских миль, а его экипаж выполнил множество задач. Корабль и сегодня составляет боевую мощь флота страны, - подчеркнула градоначальница.

Также, по ее словам, службу на «Ямале» прошли сотни моряков, в том числе и житель Лабытнанги Вадим Паламарев.

Напоминаем, что всего до конца года в муниципалитете появятся три новых мурала. Два в Лабытнанги, они будут патриотической и семейной направленности, и еще один в Харпе, посвященный теме туризма.