Фото: Марина Трескова, соцсети

Фасады домов в Лабытнанги украсят три новых мурала. Об этом сообщила глава муниципалитета Марина Трескова.

- В этом году продолжим создавать в городском округе галерею под открытым небом. К пяти уже существующим муралам добавим еще три. Два в Лабытнанги, они будут патриотической и семейной направленности, и еще один в Харпе, посвященный теме туризма, - сказала градоначальница.

Кстати, в поселке Северного сияния планируют расписать не только дом, но и объекты коммунальной сферы: на двенадцати из них появятся 48 ярких рисунков.

По словам Марины Тресковой, один из муралов будет выполнен в 3D-технике. Это северная книга с милыми закладками.