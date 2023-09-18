В Салехарде у Храмового комплекса в честь Преображения Господня высадили деревья и засеяли траву

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В Салехарде продолжается благоустройство территории у Храмового комплекса в честь Преображения Господня. Сейчас идет заливка пешеходных зон бетоном и укладка гранитной плитки, сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики.

На газонах уже высажены молодые деревья и засеяна трава. Частично установлены ограждение и основные ворота

У собора со стороны набережной оборудуют детскую площадка, так же планируется установка спортивных площадок.

В нижнем храме уже готова купель, сейчас там идет монтаж постоянных дверей между помещениями. А в верхнем храме, ступени ведущие во внутренний двор, облицовывают мрамором.