«Никого не оставим»: глава Ноябрьска пообещал помочь жильцам сгоревшего дома по улице Школьная

Фото: Алексей Романов, соцсети
Глава Ноябрьска Алексей Романов, где ночью произошел пожар, пообещал помочь погорельцам.
- Всю возможную поддержку погорельцам окажем - с бедой один на один никого не оставим. Поможем людям восстановить документы. Выделим из резервного фонда материальную помощь на покупку самого необходимого, - произнес управленец.
На данный момент три семьи разместились в маневренном фонде, остальные остановились у родственников и близких.
Также Алексей Романов выразил соболезнование родным погибших в пожаре, отметив, что случившееся - большое горе.
На данный момент в городе имеется еще много домов, относящихся к четвертой и пятой степеням огнестойкости. Поэтому их жителя особенно важно соблюдать пожарную безопасность.