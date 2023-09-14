В Харпе ремонтируют помещения ДК «Сияние Севера»

Фото: Марина Трескова, соцсети

В Харпе продолжается ремонт ДК «Сияние Севера». Ранее подрядчик обновил фасад здания, а теперь пришло время помещений.

- Как и обещали, приступили к работам по обновлению помещений ДК «Сияние Севера». Подрядчик уже выполняет демонтаж, - рассказала глава города Марина Трескова.

Завершить работы планируется к следующему творческому сезону. Тогда Дом культуры встретит своих зрителей полностью обновленным и уютным.

Также Марина Трескова напомнила, что ранее для ДК приобрели светодиодные кулисы и современное оборудование для трансляции киноновинок.

Фото: Марина Трескова, соцсети

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Харпе началось благоустройство площади Мира.