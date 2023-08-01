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В Харпе началось благоустройство площади Мира. По словам главы муниципалитета Марины Тресковой, недавно побывавшей на объекте, работы идут в соответствии с графиком.

- Ведется переустройство инженерных сетей, укладка тротуарной плитки. Одновременно монтируются основания под монумент и барельефы, символизирующие рода войск Вооруженных сил России. Здесь будет место гордости и славы, - отметила градоначальница.

Поскольку территория довольно масштабная, решено ее зонировать: перед домом культуры «Сияние Севера» сохранится свободное пространство для проведения различных мероприятий, а пешеходная аллея будет дополнена теплыми скамейками и качелями.

Кроме того, чтобы сохранить общую композицию, рабочие приводят в порядок фасады примыкающих к площади домов. Помимо облицовки стен предусмотрено и остекление балконов.

- К юбилею «сердце» поселка действительно преобразится. Благодаря поддержке губернатора округа Дмитрия Артюхова мы исполняем пожелания харповчан, - подытожила Марина Трескова.