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НовостиОбщество9 ноября 2022 8:16

В ДК «Сияние Севера» в Харпе готовят к открытию кинотеатр

Монтаж современного оборудования начнется уже завтра
Виктория Терина
Фото: Марина Трескова

Фото: Марина Трескова

Скоро в Харпе откроется Долгожданный кинотеатр - уже привезли необходимое оборудование. Об этом в своих соцсетях сообщила глава Лабытнанги Марина Трескова.

- Есть повод порадоваться за всех харповчан, особенно за тех, кто любит кино. Я уже сообщала, что в Харпе будет свой кинотеатр. Всё становится возможным благодаря национальному проекту «Культура», который реализуется на территории всей страны и в Харпе - сообщила Марина Трескова.

Известно, что работы по монтажу современного оборудования в ДК «Сияние Севера» начнутся уже завтра.

Напомним, мы писали ранее о том, что в магазинах «Сделано на Ямале» начали продавать чипсы из оленины. Деликатесная продукция уже доступна для жителей Салехарда и Аксарки.