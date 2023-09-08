Фото: департамент природных ресурсов и экологии ЯНАО

В Ямальском районе продолжаются поиски белого медведя, держащего в страхе тундровиков. Как сообщили в региональном департаменте природных ресурсов и экологии, сегодняшним утром группа специалистов ведомства снова отправилась в тундру, на этот раз они обследуют еще большую территорию.

В ее состав вошли представители Службы по охране биоресурсов» и Дирекции особо охраняемых природных территорий. Они будут сотрудничать с оленеводами для более эффективной работы.

Напоминаем, что ранее власти Ямальского района обещали помочь пострадавшим тундровикам. Им отправят сукно, брезент, продуктовые наборы и 40 комплектов средств для отпугивания медведя.

Сообщить о выходе дикого животного ямальцы могут по телефону горячей линии: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный).