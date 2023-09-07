Фото: Андрей Кугаевский, соцсети

Власти Ямальского района помогут семьям, пострадавшим от нашествия белого медведя. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Кугаевский.

- Ямальцы, разделяю вашу тревогу по поводу появления медведя. Мы с коллегами решаем эту проблему. Поможем тундровикам, которые пострадали. Семье Бориса Лаптандер и его родным отправим сукно, брезент и продуктовые наборы, - прокомментировал управленец.

Кроме того, общественное движение КМНС «Ямал» закупило 40 комплектов средств для отпугивания медведя. Их передадут оленеводам, которые находятся в районе озер Ярото 1 и Ярото 2.

Сейчас в тундре находится борт с учеными Российского Центра освоения Арктики. Вместе с бригадой департамента природных ресурсов и экологии они совершат облет территории, откуда поступил сигнал о помощи и сообщат о текущей обстановке.

Оленеводов просят соблюдать осторожность и незамедлительно сообщать о всех случаях появления хищника в экстренные службы по номеру 112.