На Ямале белый медведь, забравшийся в чум к тундровику, теперь кошмарит семью оленевода с маленькими детьми

Фото: Светлана Пырирко. Поврежденный медведем чум.

Белый медведь, недавно забредший в чум к тундровику, продолжает кошмарить коренное население. Вот уже пятый день хищник бродит по Ямальскому району, причем в непосредственности близости от людей.

Следующими после пенсионера косолапого повстречала семья с маленькими детьми. По словам соседа Степана Окотэтто, медведь бродил в 150 метрах от их жилища и никак не реагировал на попытки напугать его.

- Отпугивать уже нечем, весь комплект отпугивателей израсходован. Дальше не знают, что будут делать. Звонили на номер 112 несколько раз, но лететь к ним не спешат, - говорит мужчина.

Также, по его словам, хищник не боится ничего, даже света факелов. А причина этого - результат доброты местных вахтовиков, которые, скорее всего, подкармливали его и тем самым приучили не бояться людей.

Поскольку хищника до сих пор не нашли, дочь пострадавшего тундровика Светлана Пырирко решила придать ситуации большую огласку и выложила в соцсетях фото с бедламом, который натворил косолапый.

На снимках виден поврежденный чум, опрокинутые сани и разбросанные повсюду вещи.

Фото: Светлана Пырирко

- По причине отказа властей и структур Ямала своевременно принять меры в ситуации с моим отцом, я вынуждена писать на сайт президента и обратиться на федеральные каналы. Нападение белого медведя - стихийное бедствие. И на сегодняшний день он бродит по тундре Ямальского района. Люди не защищены, не застрахованы, - говорит женщина.

Фото: Светлана Пырирко

Напоминаем, что инцидент с отцом северянки произошел в пятницу, 1 сентября, а вертолет с командой специалистов вылетел на поиски зверя лишь вечером понедельника, то есть 4 сентября.

Фото: Светлана Пырирко

В ответ на данное заявление специалисты департамента природных ресурсов и экологии сообщили, что следили за ситуацией еще с воскресенья, и в этот же день была готова группа для вылета.

- В тот же день мы запросили вертолет у авиакомпании «Ямал», его нам выделили 4 сентября, - прокомментировали в ведомстве.

Но ни в этот день, ни на следующий медведя найти не удалось. И это несмотря на то, что специалисты облетели пять точек. Чтобы хоть как-то обезопасить коренное население, они рассказали оленеводам, что нужно делать при встречи с медведем и дали им контактные номера, на которые можно звонить и сообщать о нахождений хищника.

На данный момент поиски медведя продолжаются. Для большего результата в группу добавили представителей коренных малочисленных народов Севера, хорошо знающих эти места.