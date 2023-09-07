Фото: администрация Муравленко

В Муравленко капитально отремонтируют летний стадион. В настоящее время подрядчики устанавливают ограждение, а затем приступят к демонтажу оборудования, сообщили в городской администрации.

Согласно проекту, на стадионе обустроят беговые дорожки и спортивные площадки, поставят современные уличные тренажеры и обновят покрытие игрового поля. А для зрителей построят трибуны с защитой от дождя и ветра.

Пока стадион закрыт, горожане могут заниматься на других спортплощадках: территория прогимназии «Эврика», школьные стадионы, спорткомплекс «Олимп» и дворовые площадки. А на Лесной аллее можно заниматься пробежкой.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Муравленко до конца года достроят школу на 500 мест.