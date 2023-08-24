Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В Муравленко до конца года достроят школу на 500 мест. Ее площадь состав около 14 тысяч метров квадратных, а на четырех этажах, кроме классов, разместятся медицинский и пищевой блоки, обеденный и актовый залы, библиотека, спортзалы и бассейн, сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики.

Сейчас строители завершают благоустройство территории: укладывают асфальт, оборудуют проезды и тротуары. Уже готовы четыре из двенадцати уличных спортивно-игровых площадок.

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Ведутся работы и внутри здания. Обустраиваются входные группы, началась установка оборудования для бассейна, на очереди - сборка мебели.

Кстати, в школе будет одна из самых передовых систем безопасности. Попасть на территорию получится только при помощи магнитных карточек и ключей.