Фото: личная страница Елены Молдован в соцсети

В Год экологии в Муравленко обустроили Лесную аллею. По словам главы города Елены Молдован, это настоящая выставка экологичных форм и композиций, созданная горожанами исключительно из натуральных природных материалов.

Кстати, в будущем малые формы отправятся на территории учреждений, где и были сделаны, чтобы радовать работников, детей и родителей.

Фото: личная страница Елены Молдован в соцсети

- Остановить нас невозможно - фестиваль на Лесной аллее, субботники, эко-квесты и эко-десанты. Одни трудовые отряды чего стоят! Три месяца подростки облагораживали город. В «Чистых играх» в минувшую субботу соревновались 20 команд - кто быстрее и чище уберет территорию, - сказала градоначальница.

Кстати, Лесной аллея пришлась по душе не только городским жителям, но и лесным. Недавно там заметили белочку.