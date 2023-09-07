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НовостиОбщество7 сентября 2023 6:49

Порядка 22 тысяч ямальцев привились от гриппа за прошедшую неделю

За прошедшую неделю от гриппа привились порядка 22 тысяч ямальцев
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

На Ямале продолжается вакцинация от гриппа. Только за неделю прививку сделали порядка 22 тысячи человек, сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

- Медики ждут всех желающих в поликлиниках, выезжают в трудовые коллективы и образовательные учреждения, - прокомментировали в ведомстве.

Как правило, пик заболеваемости приходится на период с октября по декабрь, а оптимальным временем для вакцинации является начало осени. Так иммунная система успевает выработать антитела к возбудителю болезни.

Сделать прививку от гриппа можно в поликлиниках округа без предварительной записи.

Напоминаем, что ранее Ямал получил первую партию вакцины от гриппа: 106,5 тысяч доз препаратов «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри».