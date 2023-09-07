Порядка 22 тысяч ямальцев привились от гриппа за прошедшую неделю

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На Ямале продолжается вакцинация от гриппа. Только за неделю прививку сделали порядка 22 тысячи человек, сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

- Медики ждут всех желающих в поликлиниках, выезжают в трудовые коллективы и образовательные учреждения, - прокомментировали в ведомстве.

Как правило, пик заболеваемости приходится на период с октября по декабрь, а оптимальным временем для вакцинации является начало осени. Так иммунная система успевает выработать антитела к возбудителю болезни.

Сделать прививку от гриппа можно в поликлиниках округа без предварительной записи.

Напоминаем, что ранее Ямал получил первую партию вакцины от гриппа: 106,5 тысяч доз препаратов «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри».