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НовостиОбщество31 августа 2023 12:31

На Ямале стартовала прививочная кампания против гриппа

Прививочная кампания против гриппа стартовала на Ямале
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

На Ямале стартовала прививочная кампания против гриппа. Накануне регион получил первую партию вакцины от гриппа - препараты «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп», сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

В первую очередь прививку нужно сделать людям с хроническими заболеваниями, лицам старше 60 лет, детям, беременным женщинам, работникам сфер социального обслуживания, медицины и образования.

Сегодня прививочная кампанию началась в Ноябрьске и Новом Уренгое. Одними из первых привились от гриппа главные врачи городских медучреждений - Максим Зинин и Кирилл Трапезников.

Пройти вакцинацию от гриппа можно в поликлиниках округа, предварительная запись для этого не требуется.

Как правило, пик заболеваемости приходится на октябрь-декабрь, поэтому оптимальное время для иммунизации - начало осени. Антитела к болезни вырабатываются в течение месяца.