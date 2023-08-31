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На Ямале стартовала прививочная кампания против гриппа. Накануне регион получил первую партию вакцины от гриппа - препараты «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп», сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

В первую очередь прививку нужно сделать людям с хроническими заболеваниями, лицам старше 60 лет, детям, беременным женщинам, работникам сфер социального обслуживания, медицины и образования.

Сегодня прививочная кампанию началась в Ноябрьске и Новом Уренгое. Одними из первых привились от гриппа главные врачи городских медучреждений - Максим Зинин и Кирилл Трапезников.

Пройти вакцинацию от гриппа можно в поликлиниках округа, предварительная запись для этого не требуется.

Как правило, пик заболеваемости приходится на октябрь-декабрь, поэтому оптимальное время для иммунизации - начало осени. Антитела к болезни вырабатываются в течение месяца.