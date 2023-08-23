Ямал получил более ста тысяч доз вакцины от гриппа

Фото: департамент здравоохранения Югры

Ямал получил первую партию вакцины от гриппа: 106,5 тысяч доз препаратов «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри». Сейчас ее распределяют в ямальские больницы, сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

«Совигрипп» предназначен для вакцинации взрослого населения, а «Ультрикс Квадри» - для взрослых, детей и беременных женщин.

Как и всегда, ежегодная вакцинация населения стартует 1 сентября. Всего в этом сезоне медики планируют привить 330 тысяч северян, из которых 110 тысяч - дети. Сделать прививку можно в поликлиниках округа без предварительной записи.

В департаменте напоминают, что грипп имеет тяжелое течение и может приводить к серьезным осложнениям, а своевременная вакцинация позволит защитить не только себя, но и окружающих.

Как правило, пик заболеваемости приходится на октября-декабрь, поэтому оптимальное время для иммунизации - начало осени. Антитела к болезни вырабатываются в течение месяца.