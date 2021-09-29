Предприниматель, ответственный за отлов животных в Аксарке, выплатит штраф за плохую работу Фото: Вера Зенина

Приуральская прокуратура добилась наказания для индивидуального предпринимателя, отвечающего за отлов бездомных животных в с. Аксарка.

- В ходе надзорных мероприятий выявлены нарушения при исполнении муниципального контракта, заключенного между управлением ЖКК администрации Приуральского района и индивидуальным предпринимателем, на оказание услуг по отлову безнадзорных животных. Так, на территории района только за три месяца текущего года зафиксировано 28 случаев нападения безнадзорных собак на людей, из которых 11 - несовершеннолетние, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

Поскольку неисполнение обязанностей со стороны предпринимателя повлекло причинение существенного вреда здоровью людям, в отношении него было возбуждено административное дело по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ. В итоге суд полностью согласился с требованиями прокурора и назначил виновному штраф в размере 30 тысяч рублей.

Также напоминаем, что в марте текущего года неизвестный пес покусал в селе шестерых детей, а затем в населенном пункте начали массовый отлов животных, чтобы избежать распространения бешенства.