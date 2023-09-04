В Ямальском районе белый медведь снова залез в чум и до ужаса напугал пожилого мужчину

Фото: Андрей Кугаевский. Разбираться с хищником будет специальная группа.

В Ямальском районе участились случаи нападения белых медведей на людей. Так, в середине июля косолапый забрался в чум, где ночевали семейная пара и их 5-летняя внучка. Не испугавшись мощного хищника, мужчина бросился защищать свою семью, а затем к нему на подмогу подоспел друг. Вместе оленеводы прогнали зверя, но сам хозяин жилища получил серьезные травмы и был доставлен в больницу.

А теперь история повторилась вновь: утром 1 сентября медведь забрел в чум, стоящий у озера Ярото-1. К счастью, находивший в нем 67-летний мужчина успел сбежать от лап хищника, но встречу с ним он запомнит явно надолго.

- Мой отец был совершенно один в чуме. Увидев медведя, он убежал на улицу и укрылся у соседей, - говорит дочь тундровика Светлана.

По словам местных жителей, этот тот же самый медведь, что совершил нападение в июле. Тогда специалисты службы по охране биоресурсов нашли и отогнали косолапого, после чего он отправился на север. А теперь, видимо, хищник вернулся вновь.

Напоминаем, что ликвидировать зверя нельзя, так как этот вид занесен в Красную книгу. Поэтому все, что остается сотрудникам ведомства, - отгонять медведя или перевести его на более внушительное расстояние. Кстати, именно так и поступили со знаменитыми ямальскими медвежатами Харой и Савэем, зачастившими в вахтовый поселок на Харасавэйском месторождении.

Что касается ситуации, сложившейся в районе на данный момент, ей уже занимаются сотрудников службы по охране биоресурсов и специалисты районной администрации.

- При поддержке наших партнеров из компании «Газпромнефть-Ямал», которые не первый раз помогают в решении ситуаций с дикими животными, на место происшествия вылетела специальная группа, - рассказал глава Ямальского района Андрей Кугаевский.

Фото: Андрей Кугаевский

В случае обнаружения медведя, специалисты примут все необходимые меры, чтобы отогнать его на достаточно большое расстояние от людей.

Власти просят оленеводов, находящихся сейчас в вышеуказанном районе, соблюдать осторожность и незамедлительно сообщать о всех случаях появления хищника в экстренные службы по номеру 112.