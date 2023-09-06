Стала известна судьба белого медведя, залезшего в чум к тундровикам на Ямале

Фото: департамент природных ресурсов и экологии Ямало-Ненецкого автономного округа.

Судьбу белого медведя, который терроризирует оленеводов в Ямальском районе, решат в Москве. Напомним, на Ямале дикий зверь вышел к стоянке, где живут люди. Северяне были напуганы агрессивным поведение животного и попросили о помощи.

- Обычно медведи выходят к жителям в поисках пищи. Такие инциденты опасны для обеих сторон: неизвестно, как поведет себя голодный зверь и как отреагируют люди. Мы на связи с местными властями и специалистами Управления охраны животного мира ЯНАО. В ближайшее время состоится заседание рабочей группы, на котором будет принято решение по сложившейся ситуации. Участники рассмотрят возможность перемещения белого медведя в природную среду в отдалении от места стоянки оленеводов, чтобы защитить жизни и здоровье людей и животного, - сообщила глава Росприроднадзора РФ Светлана Радионова.

Убивать зверя не станут, успокоила чиновница, служба природнадзора разрешение на отстрел медведя не выдавала. Ведомство держит ситуацию на контроле.

Ранее «КП» писала о том, что пятый день хищник бродит по Ямальскому району, причем в непосредственности близости от людей. Следующими после пенсионера косолапого повстречала семья с маленькими детьми. По словам соседа Степана Окотэтто, медведь бродил в 150 метрах от их жилища и никак не реагировал на попытки напугать его.

Последний раз встреча белого медведя и человека закончилась печально. Бесстрашный житель Ямала спас свою жену и пятилетнюю внучку от хищника. Мужчина пострадал сам, храбро защищая свою семью от медведя, который ворвался в чум. Нападение зверя произошло 19 июля в Ямальском районе в фактории Усть-Юрибей.