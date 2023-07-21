Фото: Служба по охране биоресурсов ЯНАО

Бесстрашный житель Ямала спас свою жену и пятилетнюю внучку от белого медведя. Мужчина пострадал сам, храбро защищая свою семью от медведя, который ворвался в чум. Нападение зверя произошло 19 июля в Ямальском районе в фактории Усть-Юрибей. Пострадавший 55-летний Олег Лаптандер рассказывает, что в этом районе белые медведи появляются очень редко.

- Мы спали. Я утром вышел на улицу и сразу зверя увидел. Ну он сразу ко мне. Пока я зверя отвлекал жена и внучка вышли. Спонтанно, что ли, произошло - делится страшной картиной того утра Олег.

Косолапый оказался не воспитанным и без приглашения зашел в чум. К счастью, после схватки со зверем мужчина выжил. На помощь хозяину пришел друг, который отвлек медведя, и тот убежал. Родственники потерпевшего сразу же обратились в службу экстренной помощи. На место происшествия вылетел борт с медиками и полицейским. Пострадавшего эвакуировали и доставили в больницу Салехарда, сейчас его здоровью ничего не угрожает и несмотря на множественные, жуткие раны мужчина говорит, что чувствует себя хорошо.

В настоящий момент на территории фактории работают специалисты службы по охране биоресурсов Ямала. Как уточнил «Комсомольской правде - Ямал» собственный источник, знакомый с происходящим, медведя, который напал на мужчину, нашли и отогнали. Зверь отправился на север. Ликвидировать косолапого нельзя, так как этот вид занесен в Красную книгу. Эту же информацию подтвердили в пресс-службе администрации Ямальского района.

ОМВД России по Ямальскому району организовала проверку по факту нападения белого медведя на людей.

- Факт нападения белого медведя на человека зарегистрирован в ОМВД России по Ямальскому району 19 июля. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, - сообщает пресс-служба УМВД по ЯНАО.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Ямале белый медведь проник в вахтовый поселок Харасавэй, протиснувшись под воротами. Вторжение косолапого снял один из работников.