Экспозиция об участниках спецоперации открылась в школе Лабытнанги

Фото: Марина Трескова, соцсети

В лабытнангском Центре патриотического воспитания, расположенном на базе школы №8, открыли экспозицию, посвященную участникам СВО. Об этом сообщила глава города Марина Трескова.

Также, по словам градоначальницы, в городе уделяю большое внимание патриотическому воспитанию школьников. В центре будут проходить уроки мужества, разговоры о важном, посвященные России, ее прошлому и настоящему, а также экскурсии для ребят из других школ. Все это войдет в систему патриотического воспитания юных лабытнангцев.

Фото: Марина Трескова, соцсети

Напоминаем, что летом возле здания полиции по улице Студенческая открыли памятник воину-миротворцу, а площадь Мира в Харпе теперь украшают памятные барельефы, посвященные защитником разных родов войск. В планах - создать аллею памяти героев.

- Уверена, наше отношение к героям и памятникам также является примером того, как надо хранить историю своей страны и гордиться ее героями, - отметила Марина Трескова.