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НовостиОбщество28 июня 2023 9:31

В Лабытнанги торжественно открыли памятник защитнику Отечества

Монумент посвятили всем воинам-миротворцам
Марина Прохорова
Фото: администрация Лабытнанги

Фото: администрация Лабытнанги

В Лабытнанги открыли памятник защитнику Отечества. В местной администрации сообщили, что данное событие уже вошло в историю города как значимое.

Монумент посвятили всем воинам-миротворцам. Голубь - неслучайная деталь памятника, эта птица с давних времен является символом мира и борьбы против войны.

- Новое место силы и нашей гордости мы создали в честь простого солдата России, в память о тех героях, кто защищал свою землю, семью, свой народ и думал о мире, - отметила глава города Марина Трескова.

Фото: администрация Лабытнанги

Фото: администрация Лабытнанги

Участие в торжественной церемонии открытия приняли руководители городов и районов Ямала, сейчас находящие в Лабытнанги на Совете глав, семьи участников спецоперации, кадеты, ветераны и коллективы правоохранительных органов, а также других государственных структур.

В будущем здесь будут проходить уроки мужества и встречи с воинами - современными героями России, которые являются для юных лабытнангцев нравственным ориентиром.